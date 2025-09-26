La terza giornata del campionato propone due scontri diretti in alta quota e un paio di derby che potrebbero ridisegnare la classifica, per quello che oggi può valere, nelle primissime posizioni. Cominciamo dal Viareggio, che ha una partita in meno e che nel rinnovatissimo stadio dei Pini, inaugurato alla presenza di tanti campioni, ospiterà il Belvedere, attualmente al primo posto, assieme ad altre quattro formazioni. Il secondo scontro diretto si giocherà tra la Larcianese di Cerasa ed il Cecina, anche loro appaiate in testa con 4 punti. Infine c’è il Real Forte Querceta che sarà di scena a Castelnuovo, con la squadra di Gigi Grassi che cercherà di risalire in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Verso il derby con il Pro Livorno. Picchi ce la fa, sospiro di sollievo per Pirozzi