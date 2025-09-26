Lucchese - Verso il derby con il Pro Livorno Picchi ce la fa sospiro di sollievo per Pirozzi
La terza giornata del campionato propone due scontri diretti in alta quota e un paio di derby che potrebbero ridisegnare la classifica, per quello che oggi può valere, nelle primissime posizioni. Cominciamo dal Viareggio, che ha una partita in meno e che nel rinnovatissimo stadio dei Pini, inaugurato alla presenza di tanti campioni, ospiterà il Belvedere, attualmente al primo posto, assieme ad altre quattro formazioni. Il secondo scontro diretto si giocherà tra la Larcianese di Cerasa ed il Cecina, anche loro appaiate in testa con 4 punti. Infine c’è il Real Forte Querceta che sarà di scena a Castelnuovo, con la squadra di Gigi Grassi che cercherà di risalire in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Precipitazioni Ultime 6h : le vediamo specialmente su aree della Toscana nord occidentale sfumando poi verso l'appennino pistoiese\pratese ( massimi sui 14mm nell'area lucchese di Ponte Guido) e sul basso livornese (valori ridotti) verso poi l'alto senese. Q - facebook.com Vai su Facebook
Lucchese - Verso il derby con il Pro Livorno. Picchi ce la fa, sospiro di sollievo per Pirozzi - Il centrocampista domenica sarà convocato regolarmente anche se non è al meglio. Scrive sport.quotidiano.net
Diretta/ Lucchese Arezzo (risultato finale 0-1): Guccione decide il derby (Serie C, 9 dicembre 2024) - Se volete vedere la diretta Lucchese Arezzo dovrete essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky, l’unica emittente televisiva che detiene i diritti della Serie C. ilsussidiario.net scrive