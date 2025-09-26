Lucca fermato con un’auto a noleggio rubata | trovati 33 grammi di cocaina e quasi 10mila euro in contanti

Cittadino albanese arrestato a Lucca per appropriazione indebita e spaccio: sequestrati cocaina e quasi 10.000 euro in contanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Lucca, fermato con un’auto a noleggio rubata: trovati 33 grammi di cocaina e quasi 10mila euro in contanti

