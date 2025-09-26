Lucca Comics & Games | l’Informagiovani organizza un Open day di reclutamento
Lucca, 26 settembre 2025 – L’ Informagiovani del Comune di Lucca, in collaborazione con alcune agenzie per il lavoro attive sul territorio, organizza un Open Day di reclutamento rivolto a tutti coloro che desiderano far parte del team operativo di Lucca Comics & Games 2025, uno degli eventi culturali più attesi e partecipati a livello nazionale. L’iniziativa si terrà giovedì 2 ottobre, dalle 9 alle 14, presso il Centro Civico di San Vito (traversa I di via Giorgini Giovan Battista, 15). Durante l’evento, le agenzie Etjca, Gi Group, Lavoropiù, MAW e Staff saranno presenti per illustrare le proprie offerte di lavoro, incontrare i candidati e raccogliere direttamente le candidature. 🔗 Leggi su Lanazione.it
