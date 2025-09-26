Lucca Comics Awards 2025 – La lista dei 30 titoli selezionati
Esaminare generi, modalità espressive e figure autoriali, in un percorso che attraversa le tavole, allo scopo di evidenziare le migliori realizzazioni della Nona Arte edite in Italia nell’ultimo anno: è questo lo scopo a cui è stato chiamato il Comitato dei Lettori e delle Lettrici di Lucca Comics & Games, composto dai contributori e contributrici culturali del festival, che ha selezionato le 30 opere finaliste (tra oltre 300 candidature pervenute), tra cui la giuria dei Lucca Comics Awards ( https:luccacomicsawards.com ) sceglierà i vincitori e le vincitrici, che saranno annunciati nel corso della cerimonia ufficiale di giovedì 30 ottobre al Teatro del Giglio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: lucca - comics
