Lucas Ribeiro Costa inaugura il calcio del post sentenza Lassana Diarra
Nessuna sirena social, nessun video virale. Il trasferimento più importante dell’estate è passato inosservato: Lucas Ribeiro Costa, attaccante brasiliano, capocannoniere in Sud Africa, ha rescisso unilateralmente con i Mamelodi Sundowns e ha firmato per la Cultural Leonesa, club di Segunda División spagnola controllato dalla qatariota Aspire Academy. Tre anni di contratto cancellati con un comunicato cui è seguito il transfer internazionale concesso dalla Fifa il 12 settembre. Apparentemente un dettaglio, in realtà un cambio di paradigma. Il precedente è del 1995, quando Jean-Marc Bosman ottenne dalla Corte di giustizia Ue il diritto a muoversi liberamente a contratto scaduto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
