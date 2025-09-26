Luca Argentero da attore a produttore | la sfida è il vino alcol-free

Roma, 26 set. (askanews) - Da attore a produttore di bevande alcool-free. La sfida di Luca Argentero, pronto a tornare sul piccolo schermo con la nuova stagione di "Doc - Nelle tue mani" ("all'inizio del prossimo anno"), passa per il lancio di nuove bevande analcoliche. Con la sfida poi di "buttarsi" anche sul vino dealcolato. Come racconta ad askanews. "Siamo partiti con Sodamore, che è una soda, con la volontà di lanciare un prodotto analcolico. Dopo lunghe ricerche, abbiamo visto che sugli scaffali non c'era quello che desideravamo e abbiamo provato a farlo, sottovalutando un po' l'impegno che c'è dietro al produrre una bibita e facendo una riflessione proprio sul mondo non-alcol, alcol free e quindi sul desiderio soprattutto della nuova generazione di presentarsi in modo originale, autentico e magari non condizionato troppo dalla convenzione sociale del bere e dell'alcol". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luca Argentero, da attore a produttore: la sfida è il vino alcol-free

