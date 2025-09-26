lubec 2025 ponti di cultura tra generazioni

Tutto pronto per l’edizione numero XXI di LuBeC - Lucca Beni Culturali, l’incontro annuale promosso e organizzato da Promo PA Fondazione, che promuove lo sviluppo culturale per la crescita, la competitività e l’innovazione del Paese e dei suoi territori. L’evento si terrà l’8 e il 9 ottobre 2025 al Real Collegio. La manifestazione, che quest’anno ha ottenuto anche il patrocinio della Commissione Europea, vede tra i suoi sostenitori il Comune di Lucca, la Regione Toscana, il Ministero della Cultura, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, la CCIAA Toscana Nord Ovest, ed è dedicata a tutti coloro, addetti ai lavori e non, che vogliono essere parte attiva dello sviluppo e dell’innovazione socio-culturale del nostro Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

