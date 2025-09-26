Louis Thomas Buffon notte da ricordare in Torino Pisa | il figlio della leggenda Gianluigi ha fatto il suo esordio stagionale e in Coppa Italia Come è andata

Louis Thomas Buffon, il figlio della leggenda della Juventus Gianluigi ha fatto il suo esordio stagionale e in Coppa Italia in Torino Pisa. Una serata amara per il risultato, ma da ricordare per la storia. La sconfitta del Pisa in Coppa Italia contro il Torino ha segnato un momento importante: l’esordio stagionale e in Coppa Italia di Louis Thomas Buffon, figlio della leggenda della Juventus e della Nazionale, Gianluigi Buffon. Un esordio difficile, in 10 contro 11. Per il giovane esterno classe 2007, non è stato un debutto semplice. È entrato in campo al 68?, in un momento di grande difficoltà per la sua squadra, rimasta in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di un’altra vecchia conoscenza bianconera, Juan Cuadrado, allontanato per proteste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

