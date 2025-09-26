Louis Thomas Buffon notte da ricordare in Torino Pisa | il figlio della leggenda Gianluigi ha fatto il suo esordio stagionale e in Coppa Italia Come è andata
Louis Thomas Buffon, il figlio della leggenda della Juventus Gianluigi ha fatto il suo esordio stagionale e in Coppa Italia in Torino Pisa. Una serata amara per il risultato, ma da ricordare per la storia. La sconfitta del Pisa in Coppa Italia contro il Torino ha segnato un momento importante: l’esordio stagionale e in Coppa Italia di Louis Thomas Buffon, figlio della leggenda della Juventus e della Nazionale, Gianluigi Buffon. Un esordio difficile, in 10 contro 11. Per il giovane esterno classe 2007, non è stato un debutto semplice. È entrato in campo al 68?, in un momento di grande difficoltà per la sua squadra, rimasta in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di un’altra vecchia conoscenza bianconera, Juan Cuadrado, allontanato per proteste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: louis - thomas
Nulla da vedere qui, solo Paulo Dybala che al termine di Pisa-Roma scambia la maglia con Louis Thomas Buffon, figlio di Gigi Dove piangono gli juventini #PisaRoma #Dybala #Buffon - X Vai su X
Paulo Dybala scambia la maglia con il figlio di Buffon, Louis Thomas, dopo il fischio finale di Pisa-Roma: un gesto che racconta due generazioni. Il passato che vuole stringere la mano al futuro. Le immagini: https://fanpa.ge/TAzcw - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, esordio in Coppa Italia per Louis Buffon - L'attaccante classe 2007 è entrato nel secondo tempo di Torino- gianlucadimarzio.com scrive
Louis Thomas Buffon, la mamma Alena Seredova: «Sono fiera di lui. Ma dovrà dare sempre il doppio, il suo cognome non perdona» - Seredova vede giocare a calcio il primogenito fin da bambino e sa che dovrà faticare il doppio per distinguersi in campo, ma è cosciente anche del talento che possiede il ragazzo Buon sangue non mente ... Da leggo.it