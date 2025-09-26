Louis Partridge in House of Guinness si conferma uno dei migliori attori under 30

Per gli attori i vent'anni possono essere il trampolino di lancio o la possibilità di diventare, come è successo a DiCaprio, il volto di una generazione. Louis Partridge sembra ben avviato in questa seconda direzione. Negli ultimi sette anni è stato un giovanissimo Piero de' Medici nella serie kolossal dedicata alla casata più potente della Firenze Rinascimentale, Sid Vicious, il più dannato dei Sex Pistols nella prima serie dedicata al gruppo icona del primo periodo punk ( Pistol ), l'affascinante e pericoloso George Wickham di Orgoglio e Pregiudizio in una serie Netflix di prossima uscita, un Peter Pan che perseguita la progenie di Wendy in Peter, Wendy e le ragazze perdute, un giovane aristocratico in cerca di avventura che diventa l'interesse amoroso di Enola Holmes, nei due film Netflix dedicati alla sorella del grande detective inventato da sir Arthur Conan Doyle, nonché il personaggio al centro di un cold case e poi di uno scandalo nella serie di Alfonso Cuaron Disclaimer, con Cate Blanchett. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Louis Partridge in House of Guinness si conferma uno dei migliori attori under 30

«In questo ruolo è meraviglioso». Le parole di Olivia Rodrigo per Louis Partridge, che ha debuttato nella serie House of Guinness su Netflix - Il 25 settembre sulla piattaforma ha esordito un period drama molto atteso e tra i fan c'è anche la popstar, supporter numero uno dei successi del suo fidanzato attore

Chi è Louis Partridge, Edward in House of Guinness: età e carriera - Louis Patrick James Partridge è nato il 3 giugno 2003 a Wandsworth, Londra.