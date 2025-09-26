Louis Buffon sfida papà Gigi | la reazione dopo l’esordio in Coppa Italia
Debutto speciale durante la sfida tra Pisa e Torino: il figlio della leggenda italiana ha già diviso i social Sotto i riflettori della Coppa Italia, Louis Thomas Buffon, 17 anni e un cognome che pesa come una montagna, ha fatto il suo ingresso in campo durante la sfida tra Torino e Pisa. È il 68esimo minuto, il Pisa è in dieci uomini, sotto di un gol, e l’allenatore Alberto Gilardino decide di giocarsi la carta del giovane Buffon. Un esordio storico, nella città dove papà Gigi ha scritto pagine leggendarie con la Juventus. E i social, come sempre, si sono trasformati in un’arena di pareri contrastanti. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: louis - buffon
Louis Thomas Buffon, notte da ricordare in Torino Pisa: il figlio della leggenda Gianluigi ha fatto il suo esordio stagionale e in Coppa Italia. Come è andata
Pisa, esordio in Prima Squadra per Louis Buffon nella Torino di Gigi. Alena Seredova emozionata
#Buffon, per Louis esordio in Coppa Italia a Torino tra ricordi e un futuro da scrivere - X Vai su X
Il Pisa vince in rimonta 3-1 il derby toscano contro l’Empoli. A pareggiare i conti per i nerazzurri dopo lo svantaggio iniziale ci ha pensato Louis Buffon, siglando così la rete dell’1-1! ? @niccolo_pistolesi @cicocipollaro Entra anche tu nella nostra s - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, esordio in Coppa Italia per Louis Buffon - L'attaccante classe 2007 è entrato nel secondo tempo di Torino- Lo riporta gianlucadimarzio.com
Louis Thomas Buffon, debutto in Coppa Italia. Il dolcissimo gesto di Alena Seredova - Compirà diciotto anni solo il prossimo dicembre ma Louis Buffon - Lo riporta msn.com