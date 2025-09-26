Louis Buffon sfida papà Gigi | la reazione dopo l’esordio in Coppa Italia

Debutto speciale durante la sfida tra Pisa e Torino: il figlio della leggenda italiana ha già diviso i social Sotto i riflettori della Coppa Italia, Louis Thomas Buffon, 17 anni e un cognome che pesa come una montagna, ha fatto il suo ingresso in campo durante la sfida tra Torino e Pisa. È il 68esimo minuto, il Pisa è in dieci uomini, sotto di un gol, e l’allenatore Alberto Gilardino decide di giocarsi la carta del giovane Buffon. Un esordio storico, nella città dove papà Gigi ha scritto pagine leggendarie con la Juventus. E i social, come sempre, si sono trasformati in un’arena di pareri contrastanti. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

