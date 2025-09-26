Lotto Zero della Secante | L' iter procede spedito e la rotatoria si farà Costo tra i 105 e i 140 milioni

Cesenatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il governo Meloni mantiene gli impegni presi e mette in moto le opere da sempre promesse dalla sinistra e mai realizzate. L'iter per il Lotto Zero della Secante di Cesena, dopo essere stato inserito nel Contratto di programma 2021-2025 dell'Anas, licenziato da questo esecutivo nel marzo 2024. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lotto - zero

Estrazioni Lotto 17 luglio 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto 19 luglio 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto 12 luglio 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto

lotto zero secante iterCesena, il sindaco scrive al Governo: “Lotto zero della Secante, qualcuno riesce a dirci qualcosa?” - Il sindaco Enzo Lattuca torna a chiedere ad Anas aggiornamenti ufficiali in merito allo stato di avanzamento della progettazione del Lotto Zero della ... Da corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Lotto Zero Secante Iter