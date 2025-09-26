Lotto Zero della Secante | L' iter procede spedito e la rotatoria si farà Costo tra i 105 e i 140 milioni
“Il governo Meloni mantiene gli impegni presi e mette in moto le opere da sempre promesse dalla sinistra e mai realizzate. L'iter per il Lotto Zero della Secante di Cesena, dopo essere stato inserito nel Contratto di programma 2021-2025 dell'Anas, licenziato da questo esecutivo nel marzo 2024. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: lotto - zero
Estrazioni Lotto 17 luglio 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto
Estrazioni Lotto 19 luglio 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto
Estrazioni Lotto 12 luglio 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto
Lattuca vuole mettere in sicurezza Case Scuola Vecchia, teatro di tanti incidenti "Tutto tace sul lotto zero, l’on.Bignami aveva assicurato sull’avvio del progetto" . - facebook.com Vai su Facebook
Lotto Zero, Gazzetti "ripartire nella progettazione finale, sentendo anche i territori" (Video) - X Vai su X
Cesena, il sindaco scrive al Governo: “Lotto zero della Secante, qualcuno riesce a dirci qualcosa?” - Il sindaco Enzo Lattuca torna a chiedere ad Anas aggiornamenti ufficiali in merito allo stato di avanzamento della progettazione del Lotto Zero della ... Da corriereromagna.it