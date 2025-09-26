L' oroscopo di oggi - giovedì 26 settembre 2025

Ariete ?? Buon venerdì caro Ariete. Oggi tra i tanti impegni pratici e qualche discussione nel lavoro per questioni di organizzazione, puoi ritenerti soddisfatto su come stai gestendo le tue energie. Mercurio in opposizione può infatti creare fraintendimenti, o una tua minore disponibilità a giustificare le negligenze degli altri. In amore continua una fase molto passionale: Marte in Scorpione rende audaci e molto istintive le tue azioni. Ti consiglio di condividere con chi ti piace un progetto, un obiettivo anche a lunga scadenza. Sognare in grande ti fa sentire carico e motivato, come non mai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

