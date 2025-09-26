Gli equilibri geopolitici dei prossimi decenni si misureranno in mare aperto. È lì che le grandi potenze si sfideranno per affermare la propria superiorità. E non solo in superficie, dove il trasporto marittimo, che convoglia il 90% delle merci a livello mondiale, rimane il cuore del commercio internazionale, ma anche e soprattutto nei fondali: luoghi ancora in gran parte inesplorati che rivestono una crescente importanza strategica. Gasdotti, oleodotti, cavi sottomarini: sott’acqua si dispiegano infrastrutture essenziali per le comunicazioni globali e l’approvvigionamento energetico delle nazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’oro più prezioso è sotto i nostri mari