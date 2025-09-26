L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a CAMPI BISENZIO sabato 4 ottobre
Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione, tornano per l’autunno a grandissima richiesta nell’area della Città Metropolitana di Firenze con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio, sabato 4 ottobre, a CAMPI BISENZIO, in Via Bruno Buozzi (nel tratto compreso tra Via Donizetti a Via Tintori), in un attesissimo appuntamento con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it
