Lorient-Monaco sabato 27 settembre 2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici
In Ligue1 il Monaco ha ancora una volta un calendario agevole che permette di tenere la scia del PSG: quest’oggi la squadra di Huetter è attesa dalla trasferta sul campo del Lorient. I merlus di Pantaloni hanno interrotto la striscia di sconfitte consecutive trovando un punto sul campo del Le Havre; una sfida in cui il vantaggio iniziale di Tosin non ha retto fino alla fine, con il Ciel . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: lorient - monaco
LIGUE 1 - Manita del Monaco, vince lo Strasburgo, pari tra Le Havre e Lorient https://ift.tt/1rvaBIQ - X Vai su X
SERIE A Matchday 3 and LIGUE 1 Matchday 4 outcomes #football #SerieA #Ligue1 #cagliari #parmatma #juventus #InterMilan #Fiorentina #napoli #Marseille #lorient #Nice #Nantes #auxerre #monaco #everyonefollowers - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Lorient-Monaco 27 Settembre 2025: 6ª Giornata di Ligue 1 - Monaco, scontro cruciale di Ligue 1 previsto sabato 27 settembre alle 17:00: entrambe le squadre cercano punti vitali in una sfida che si preannun ... Segnala bottadiculo.it
Lorient-Monaco, pronostici e statistiche del match: favoriti i monegaschi - I bookmaker indicano chiaramente il Monaco come favorito alla vigilia di questo confronto. Secondo it.blastingnews.com