Lorient-Monaco sabato 27 settembre 2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Ligue1 il Monaco ha ancora una volta un calendario agevole che permette di tenere la scia del PSG: quest’oggi la squadra di Huetter è attesa dalla trasferta sul campo del Lorient.  I merlus di Pantaloni hanno interrotto la striscia di sconfitte consecutive trovando un punto sul campo del Le Havre; una sfida in cui il vantaggio iniziale di Tosin non ha retto fino alla fine, con il Ciel . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

lorient monaco sabato 27 settembre 2025 ore 17 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Lorient-Monaco (sabato 27 settembre 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: lorient - monaco

lorient monaco sabato 27Pronostico Lorient-Monaco 27 Settembre 2025: 6ª Giornata di Ligue 1 - Monaco, scontro cruciale di Ligue 1 previsto sabato 27 settembre alle 17:00: entrambe le squadre cercano punti vitali in una sfida che si preannun ... Segnala bottadiculo.it

Lorient-Monaco, pronostici e statistiche del match: favoriti i monegaschi - I bookmaker indicano chiaramente il Monaco come favorito alla vigilia di questo confronto. Secondo it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Lorient Monaco Sabato 27