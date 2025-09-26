Lorenzo Sonego saluta Pechino | troppo Zverev per il torinese

Niente da fare per Lorenzo Sonego all’ATP 500 di Pechino. Il China Open vede subito fuori il torinese, costretto a cedere ad Alexander Zverev con il punteggio di 6-4 6-3. Sarà dunque sfida con il francese Corentin Moutet per il tedesco, che nella capitale cinese è arrivato tre volte in semifinale senza mai avanzare più in là. Fin dai primi game si capisce che Sonego è in grado di tenere il ritmo del suo avversario, anche se i problemi iniziano nel quarto game, in cui va sotto 15-30 e viene salvato un po’ dal servizio e un po’ dalla capacità di variare il gioco, anche con le palle corte. Anche il sesto gioco finisce ai vantaggi, ma sul 40 pari c’è sempre qualche prima a mettere la situazione su binari favorevoli per l’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Sonego saluta Pechino: troppo Zverev per il torinese

