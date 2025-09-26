Lorenzo Musetti contro i cinesi lo sfogo in italiano in campo | le frasi contro gli spalti all’Atp di Pechino – Il video
Passi una volta o due, ma a una certa la pazienza di Lorenzo Musetti finisce. Soprattutto se dagli spalti i tifosi cinesi si permettono di tossire impunemente. Non un caso isolato, ma un vero e proprio fenomeno che al tennista azzurro ha letteralmente fatto saltare i nervi. Con uno sfogo, che per qualcuno ha il sapore del razzismo. Gli insulti di Musetti per la tosse dagli spalti. Ai sedicesimi dell’Atp di Pechino, l’avversario di Musetti è stato Giovanni Mpetshi Perricard, potente 22enne francese disinnescato dopo tre faticosi set. Una partita sofferta e tirata, con il toscano protagonista soprattuto di un episodio controverso. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: lorenzo - musetti
Sinner-Musetti agli Us Open: Lorenzo teso, break immediato di Jannik Diretta 3-0
Lorenzo Musetti resta in top-10! Conservato un posto al sole, ma c’è un triplo rischio di sorpasso
Lorenzo Musetti ringrazia Sinner e resta n.7 al mondo: la situazione nella Race verso le Finals
Pechino sorride agli azzurri, con Lorenzo Musetti che supera in tre set Giovanni Mpetshi Perricard, Flavio Cobolli che batte Andrey Rublev e, nel torneo femminile, Jasmine Paolini che ha superato la lettone Anastasija Sevastova. #ANSA https://ansa.it/sito/noti - X Vai su X
#Tennis #2025ChinaOpen Sfida all’ultimo punto tra Lorenzo Musetti che a Pechino ha battuto Giovanni Mpetshi Perricard. Partita combattutissima: alla fine la spunta l’azzurro per 2 set a 1. Parziali: 7-6 (7-3), 6-7 (4-7), 6-4 in favore del tennista di Carrara - facebook.com Vai su Facebook
Musetti accusato di razzismo a Pechino dopo lo sfogo plateale contro “i cinesi che tossiscono sempre” - Lorenzo Musetti accusato di razzismo a Pechino dopo lo sfogo plateale contro "i cinesi che tossiscono sempre". Riporta fanpage.it
Lorenzo Musetti contro i cinesi, lo sfogo in italiano a Pechino: le frasi contro gli spalti all’Atp di Pechino – Il video - Sui social il video del tennista azzurro accusato di razzismo per le sue frasi contro il pubblico di Pechino. Si legge su open.online