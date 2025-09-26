Lorenzo Musetti contro i cinesi lo sfogo in italiano in campo | le frasi contro gli spalti all’Atp di Pechino – Il video

Passi una volta o due, ma a una certa la pazienza di Lorenzo Musetti finisce. Soprattutto se dagli spalti i tifosi cinesi si permettono di tossire impunemente. Non un caso isolato, ma un vero e proprio fenomeno che al tennista azzurro ha letteralmente fatto saltare i nervi. Con uno sfogo, che per qualcuno ha il sapore del razzismo. Gli insulti di Musetti per la tosse dagli spalti. Ai sedicesimi dell’Atp di Pechino, l’avversario di Musetti è stato Giovanni Mpetshi Perricard, potente 22enne francese disinnescato dopo tre faticosi set. Una partita sofferta e tirata, con il toscano protagonista soprattuto di un episodio controverso. 🔗 Leggi su Open.online