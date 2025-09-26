Lorenzo Finn vince l’oro nella categoria U23 ai Mondiali ciclismo 2025

L’Italia conquista il suo primo oro ai Mondiali di ciclismo 2025 con Lorenzo Finn, che bissa nella categoria Under 23 il titolo iridato conquistato lo scorso anno tra gli juniores. Il 18enne genovese ha anticipato lo svizzero Jan Huber e l’austriaco Marco Schrettl. MONDIALI DI CICLISMO 2025: LORENZO FINN TRIONFA NELLA CATEGORIA UNDER 23 Prime fasi della gara caratterizzate dal ritmo imposto dal Belgio, prima che lo spagnolo Harvarez, a cinque giri dalla fine, prendesse una trentina di secondi di vantaggio su un gruppo tirato dell’Italia. A quattro tornate dalla conclusione da dietro ha rotto gli indugi il norvegese Dolven che è rientrato sul battistrada spingendo a muoversi anche il polacco Gajdulewicz, l’austriaco Schrettl, lo svizzero Huber e l’italiano Finn. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

