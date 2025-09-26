Lorenzo Finn impresa Mondiale | il cielo in Ruanda si tinge d’azzurro
Roma, 26 settembre 2025 – “Voglio dedicare la vittoria alla mia ragazza Fabiana, questa è per lei”. Emozione, un anno dopo è ancora lui sul tetto del mondo. Lorenzo Finn è la prima medaglia d'oro per l'Italbici ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. L’azzurro si è imposto nella prova in linea under 23 dopo essere stato campione del mondo, nel 2024, tra gli juniores. "Una gara memorabile, che entra di diritto nella storia del nostro sport – ha detto il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni -. Lorenzo è un talento puro del ciclismo mondiale, oggi lo ha dimostrato ancora una volta, andandosi a prendere la maglia iridata con una prova di grande autorevolezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
