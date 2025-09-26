Lorenzo Finn impresa Mondiale | il cielo in Ruanda si tinge d’azzurro

Sport.quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 settembre 2025 – “Voglio dedicare la vittoria alla mia ragazza Fabiana, questa è per lei”. Emozione, un anno dopo è ancora lui sul tetto del mondo. Lorenzo Finn è la prima medaglia d'oro per l'Italbici ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. L’azzurro si è imposto nella prova in linea under 23 dopo essere stato campione del mondo, nel 2024, tra gli juniores. "Una gara memorabile, che entra di diritto nella storia del nostro sport – ha detto il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni -. Lorenzo è un talento puro del ciclismo mondiale, oggi lo ha dimostrato ancora una volta, andandosi a prendere la maglia iridata con una prova di grande autorevolezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

lorenzo finn impresa mondiale il cielo in ruanda si tinge d8217azzurro

© Sport.quotidiano.net - Lorenzo Finn, impresa Mondiale: il cielo in Ruanda si tinge d’azzurro

In questa notizia si parla di: lorenzo - finn

Marino Amadori: “Lorenzo Finn farà vedere nel 2026 il suo valore, fatta l’Italia per l’Avenir. Pellizzari può crearsi spazio”

Tour de l’Avenir 2025: l’Italia punta a far bene con Lorenzo Finn e Davide Donati

Tour de l’Avenir 2025: Jarno Widar fa la differenza in salita, quinto Lorenzo Finn

lorenzo finn impresa mondialeLorenzo Finn, impresa Mondiale: il cielo in Ruanda si tinge d’azzurro - L’azzurro conquista la medaglia d’oro nella prova iridata under 23: doppietta con il titolo dello scorso anno nella categoria Juniores ... Da sport.quotidiano.net

lorenzo finn impresa mondialeFinn fa il bis: campione del mondo Under 23 in Ruanda - Il talento ligure si conferma iridato: dopo il titolo mondiale vinto tra gli Juniores a Zurigo nel 2024, domina anche a Kigali ... Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Finn Impresa Mondiale