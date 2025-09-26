Lorenzo Finn | Esultanza alla Guglielmo Tell La squadra è stata perfetta volevo vedere cosa faceva il Belgio
Lorenzo Finn ha vinto la medaglia d’oro iridata nella prova in linea della categoria Under 23 maschile ai Mondiali 2025 di ciclismo su strada, al termine della gara lunga 164.6 km andata in scena a Kigali, in Ruanda: l’azzurrino ha parlato a caldo subito dopo aver conquistato il titolo. L’emozione di Finn, che inizia a realizzare quanto fatto: “ E’ qualcosa di incredibile, come l’anno scorso mi facevano male le orecchie negli ultimi 500 metri, c’era così tanta gente. E’ una settimana fantastica, non solo per il risultato, ma questa settimana la ricorderò per il resto della mia vita, è un’esperienza meravigliosa “. 🔗 Leggi su Oasport.it
