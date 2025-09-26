Lorenzo Finn chi è il ciclista campione del mondo Under 23

Lorenzo Mark Finn l’ha fatto ancora. A un anno dal titolo juniores a Zurigo 2024, il 18enne ligure ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. Un vero capolavoro dell’azzurro che ha staccato il suo principale rivale, lo svizzero Jan Huber, a sei chilometri dal traguardo chiudendo in solitaria. Risultato storico per il giovane corridore italiano, che diventa così il primo azzurro a vincere entrambi i titoli giovanili uno dopo l’altro: l’ultimo in assoluto a fare back to back era stato lo sloveno Matej Mohoric, cui Finn ha tolto un altro record. A 18 anni e 281 giorni, Lorenzo è infatti il più giovane vincitore di sempre a conquistare un titolo mondiale in linea. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lorenzo Finn, chi è il ciclista campione del mondo Under 23

In questa notizia si parla di: lorenzo - finn

Marino Amadori: “Lorenzo Finn farà vedere nel 2026 il suo valore, fatta l’Italia per l’Avenir. Pellizzari può crearsi spazio”

Tour de l’Avenir 2025: l’Italia punta a far bene con Lorenzo Finn e Davide Donati

Tour de l’Avenir 2025: Jarno Widar fa la differenza in salita, quinto Lorenzo Finn

Mondiali ciclismo, Lorenzo Finn vince l'oro nella prova in linea Under 23 #SkySport - X Vai su X

Archiviata la giornata dedicata alle cronometro U23 con uno splendido bronzo di Federica Venturelli e un ottimo quarto posto ( ad un soffio dal podio) di Lorenzo Finn! Ci ritroviamo domani mattina dalle 10:55 sempre su RaiSport per seguire le prove dedicat - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Lorenzo Finn, ciclista italiano che ha dominato i Mondiali U23: era il più giovane in gara - Chi è Lorenzo Finn, il ciclista italiano che ha dominato i Mondiali U23 in Ruanda: nato nel 2006 a Genova da madre italiana e padre inglese, studia al ... Si legge su fanpage.it

Lorenzo Finn ha vinto i Mondiali di ciclismo nella categoria Under 23, dove era il più giovane in gara - Il diciottenne italiano Lorenzo Finn ha vinto la medaglia d’oro nella prova in linea Under 23 ai Mondiali di ciclismo su strada, in corso in Ruanda. Lo riporta ilpost.it