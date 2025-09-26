L' orchestra della Fenice chiede la revoca dell' incarico a Beatrice Venezi
Non sta filando liscia la nomina di Beatrice Venezi come direttore musicale (direttrice, più correttamente) al Teatro La Fenice di Venezia, e non solo per la pioggia di commenti negativi sui social del teatro e le accuse a mezzo stampa dell'ex sovrintendente Chiarot, tra gli altri, che vedono. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Una Venezi a Venezia: la nomina del direttore d’orchestra per la guida del Teatro La Fenice
Teatro la Fenice, dopo la nomina di Beatrice Venezi fioccano disdette e l’orchestra si ribella: “Revocatela”. Sfiduciato il sovrintendente
Silvia Massarelli: “Venezi alla Fenice è una scelta politica, che umilia la musica”. Direttrice d’orchestra invita i musicisti a ribellarsi e protestare. @thomasmackinson - X Vai su X
La direttrice d'orchestra lucchese Beatrice Venezi nominata direttrice del Teatro La Fenice di Venezia - facebook.com Vai su Facebook
Teatro la Fenice, dopo la nomina di Beatrice Venezi fioccano disdette e l’orchestra si ribella: “Revocatela”. Sfiduciato il sovrintendente - In meno di 24 ore la nomina di Beatrice Venezi a Direttrice Musicale della Fenice spacca il teatro. Da ilfattoquotidiano.it
L’orchestra della Fenice contro la nomina a direttrice di Beatrice Venezi: «Persi abbonati, revocatela» - Venezia, i musicisti anche contro il soprintende Colabianchi: «Non lo riconosciamo guida del Teatro». Si legge su corrieredelveneto.corriere.it