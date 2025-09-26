L’orchestra de La Fenice non vuole Beatrice Venezi

Una Venezi a Venezia: la nomina del direttore d’orchestra per la guida del Teatro La Fenice

Teatro la Fenice, dopo la nomina di Beatrice Venezi fioccano disdette e l’orchestra si ribella: “Revocatela”. Sfiduciato il sovrintendente

L'orchestra della Fenice chiede la revoca dell'incarico a Beatrice Venezi

