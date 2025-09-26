L’ora di tutti al via le riprese del film ispirato al testo di Maria Corti
OTRANTO – Sono iniziate nella mattinata di oggi, a Otranto, le riprese di “L’ora di tutti”, film che vede la regia di Stefania Rocca con sceneggiatura tratta dall’omonimo romanzo di Maria Corti, firmata a quattro mani dalla stessa attrice e regista e da Federico Calamante.Nel cast figurano Fotini. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
