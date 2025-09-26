Lookman Juve cosa è successo in estate? La situazione che si è ricomposta con l’Atalanta e quel parallelismo su Vlahovic | la rivelazione
Lookman Juve, cosa è successo in estate? Il retroscena svelato su quanto accaduto nell’ultima sessione estiva. Un retroscena che getta una nuova luce sulla turbolenta estate di Ademola Lookman. L’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha svelato dettagli importanti sulla trattativa che avrebbe potuto portare l’attaccante nigeriano dall’ Atalanta all’ Inter. Secondo il giornalista, la situazione era molto più avanzata di quanto si pensasse, con il giocatore che aveva già un’intesa per lasciare Bergamo. Intervenuto sull’emittente satellitare, Di Marzio ha paragonato il caso Lookman a quello di Vlahovic con la Juventus, evidenziando una differenza sostanziale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: lookman - juve
Lookman Juve: si inserisce un top club nella corsa all’esterno dell’Atalanta! Primi contatti, ecco lo scenario a sorpresa per il suo futuro
Mercato Juve: un top club europeo vuole Lookman! Aumenta la concorrenza per l’esterno dell’Atalanta, di chi si tratta e quali sono le altre squadre interessate
Lookman Juve, tra il centravanti dell’Atalanta e i bianconeri si frappone quella rivale di sempre! Il bomber nigeriano è una richiesta precisa dell’allenatore. La clamorosa indiscrezione
? Verso #JuveAtalanta: #Lookman convocato. - X Vai su X
Lookman si scalda per la Juve, Juric lo esalta: "Fondamentale. Dispiace per il Toro" - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, cambio obiettivo in attacco: “Tudor vuole Lookman” - Comolli non ha ancora chiuso per Kolo Muani: la tentazione che porta all’atalantino chiama direttamente in causa il tecnico bianconero Messi in cascina i primi tre punti della stagione grazie alla ... Da calciomercato.it
Lookman, Comolli fiuta il colpo! È il primo nome sulla lista Juve per il dopo Vlahovic - O magari cambia, oppure scatta l'innamoramento per un giocatore e l'idea resta scolpita nella pietra. Riporta tuttosport.com