Lookman Inter spunta un nuovo retroscena | ecco cosa non hanno gradito all’Atalanta

Lookman Inter, svelato un nuovo dettaglio della trattativa estiva: a Bergamo non è piaciuta la pressione per la cessione. Emergono nuovi dettagli sulla trattativa che ha coinvolto Ademola Lookman durante l’ultima finestra estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’ Inter aveva individuato l’attaccante nigeriano classe 1997 come uno dei profili ideali per rinforzare il reparto avanzato. Tuttavia, l’operazione non è andata in porto per una serie di motivi, tra cui un aspetto che a Bergamo non è stato affatto gradito. La posizione dell’Atalanta. « La società bergamasca non ha infatti gradito la pressione continua da parte degli agenti del nigeriano, che hanno premuto per la cessione all’Inter », si legge sul portale. 🔗 Leggi su Internews24.com

