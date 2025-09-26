Lookman Inter nuovo retroscena | ecco la differenza con Koopmeiners
Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Intervenuto su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto su due temi caldi del momento: la forza dei centrocampi delle big italiane e la vicenda legata a Ademola Lookman, rimasto all’ Atalanta dopo una lunga telenovela di mercato che lo aveva visto vicino all’ Inter. Secondo il giornalista ed esperto di calciomercato, Napoli, Milan e Inter rappresentano oggi il top in Italia e tra i migliori in Europa per qualità della mediana: «Napoli-Milan? Insieme all’Inter stiamo parlando tra i centrocampi più forti d’Italia e anche d’Europa». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: lookman - inter
Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus
Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta
Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi
Romano svela: “Prima di andare su Lookman, l’Inter aveva quest’idea per l’attacco” - X Vai su X
L'Inter si gode Pio Esposito Il centravanti ha convinto tutti all'esordio in Champions League fornendo un'ottima prestazione ma soprattutto emerge un intreccio tra il classe 2005 e il mancato arrivo di Lookman Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, inf - facebook.com Vai su Facebook
Lookman-Inter, occasione sfumata e un retroscena da parte della squadra nerazzurra - Inter è stata uno dei casi più caldi dell’ultima sessione estiva di calciomercato, ma si ... Secondo calcionews24.com
Inter, Marotta ha tentato di soffiarlo al Milan: spunta il retroscena di mercato - L’Inter ha tentato di strapparlo al Milan nell’ultima finestra di mercato: svelato il retroscena sulla squadra nerazzurra. Segnala spaziointer.it