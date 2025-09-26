Lookman Inter nuovo retroscena | ecco la differenza con Koopmeiners

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Intervenuto su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto su due temi caldi del momento: la forza dei centrocampi delle big italiane e la vicenda legata a Ademola Lookman, rimasto all’ Atalanta dopo una lunga telenovela di mercato che lo aveva visto vicino all’ Inter. Secondo il giornalista ed esperto di calciomercato, Napoli, Milan e Inter rappresentano oggi il top in Italia e tra i migliori in Europa per qualità della mediana: «Napoli-Milan? Insieme all’Inter stiamo parlando tra i centrocampi più forti d’Italia e anche d’Europa». 🔗 Leggi su Internews24.com

