Lookman Inter il nigeriano è pronto a tornare titolare | l'annuncio di Juric per la Juve

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. La vigilia di Juventus- Atalanta porta con sé un tema chiave: il ritorno dal primo minuto di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano classe 1997, reduce da un’estate travagliata e da una lunga telenovela di mercato che lo ha visto al centro delle attenzioni dell’ Inter, è tornato ad allenarsi con regolarità e ora vede sempre più vicino il rientro da protagonista. Il tecnico nerazzurro Ivan Juric ha confermato in conferenza stampa i progressi del giocatore: «Si sta allenando bene e pian piano cercheremo di farlo ritornare a pieno regime. 🔗 Leggi su Internews24.com

