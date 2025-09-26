Lookman-Inter ecco un nuovo retroscena tra la squadra nerazzurra e l’attaccante nigeriano

Calcionews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lookman-Inter, retroscena e scenari: Di Marzio fa chiarezza sul mancato trasferimento Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto su due temi centrali del calcio italiano: il livello dei centrocampi delle grandi squadre e la vicenda Lookman-Inter, una delle telenovele di mercato più discusse dell’estate. Il noto giornalista ha sottolineato come . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lookman inter ecco un nuovo retroscena tra la squadra nerazzurra e l8217attaccante nigeriano

© Calcionews24.com - Lookman-Inter, ecco un nuovo retroscena tra la squadra nerazzurra e l’attaccante nigeriano

In questa notizia si parla di: lookman - inter

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi

lookman inter nuovo retroscenaLookman-Inter, occasione sfumata e un retroscena da parte della squadra nerazzurra - Inter è stata uno dei casi più caldi dell’ultima sessione estiva di calciomercato, ma si ... Scrive calcionews24.com

lookman inter nuovo retroscenaAltro che Lookman, l’Inter ha scelto il suo erede: il colpo si chiude a gennaio - In casa Inter tiene sempre banco il calciomercato ed il club nerazzurro potrebbe prendere un nuovo giocatore ... Segnala spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Lookman Inter Nuovo Retroscena