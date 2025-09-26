Longevità il sorprendente studio sulla nonna record di 117 anni
Qual è il segreto per vivere a lungo e, soprattutto, in salute? Da tempo si sono moltiplicati gli studi che mirano a scoprire il segreto della longevità. Ma se finora si sono concentrati in particolare sulle popolazioni che registrano una popolazione con un’aspettativa di vita maggiore, come il Giappone e l’ Italia (specie in Sardegna ) una ricerca ha preso in esame le condizioni di una “nonna da record”: l’ultracentenaria Maria Branyas Morera, morta a 117 anni. Il segreto di “nonna Maria”, la donna dalla vita record. I ricercatori hanno iniziato a studiare la nonna “da record” quando era ancora in vita, per cercare di identificare quale fosse il suo segreto “di lunga vita”. 🔗 Leggi su Dilei.it
*Le grandi anime sono come nuvole: si radunano per versare.* Negli anni Ottanta, il programma *Framingham Study* ha portato alla luce una scoperta sorprendente riguardo a ciò che determina la longevità delle persone. Questa ricerca, nata per studiare le
