Longevità | i segreti di Maria Branyas la donna che ha vissuto 117 anni svelati da uno studio

Vanityfair.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A rivelarli è un lavoro appena pubblicato su Cell Reports Medicine: i ricercatori hanno analizzato il suo patrimonio genetico, l’epigenoma, le proteine, il metabolismo e il microbioma intestinale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

longevit224 i segreti di maria branyas la donna che ha vissuto 117 anni svelati da uno studio

© Vanityfair.it - Longevità: i segreti di Maria Branyas, la donna che ha vissuto 117 anni, svelati da uno studio

In questa notizia si parla di: longevit - segreti

I segreti della longevità rubati alla supercentenaria Maria Branyas Morera: morta a 117 anni - La risposta nell'analisi scientifica più approfondita mai condotta: Maria Branyas Morera possedeva varianti genetiche rare, batteri intestinali protettivi ... Si legge su iodonna.it

Longevità: come ha fatto Maria a raggiungere 117 anni? - Scopri come vivere oltre i 100 anni analizzando i segreti della longevità di Maria Branyas Morera e della scienza. Lo riporta ok-salute.it

Cerca Video su questo argomento: Longevit224 Segreti Maria Branyas