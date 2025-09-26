London calling | il Coro Polifonico di Ruda porta i canti del Friuli nella capitale inglese

26 set 2025

Due concerti nella capitale britannica per il Coro Polifonico di Ruda. La tournée si apre sabato 27 settembre a Londra, quando il coro diretto da Fabiana Noro si esibirà alle 19.30 nella St. Peter’s Church di Clerkenwell, subito dopo la messa in italiano. Domenica 28 settembre sarà invece la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Coro Polifonico di Ruda,100 anni tra successi e sfide - Un secolo di successi e vittorie, ma anche di momenti difficili e sfide impegnative, è racchiuso nel volume "Il sogno ... Come scrive ansa.it

Musica: Coro Polifonico di Ruda, 4 premi in concorso Firenze - Quattro riconoscimenti al Concorso corale 'Leonardo da Vinci' di Firenze per il Coro Polifonico di Ruda (Udine), formazione friulana a voci maschili di fama internazionale, diretta da Fabiana Noro. Segnala ansa.it

