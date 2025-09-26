L’ombra della corruzione sull’omicidio di Chiara Poggi | perquisito l’ex pm che assolse Sempio

Mario Venditti Un terremoto scuote l’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. L’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, è ufficialmente indagato dalla Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari. L’accusa, gravissima, è che il magistrato, all’epoca facente funzione di procuratore, abbia ricevuto una somma di denaro – tra i 20.000 e i 30.000 euro – per archiviare le indagini a carico di Andrea Sempio, unico indagato in questo nuovo filone. Nella mattinata di oggi i militari della Guardia di Finanza hanno perquisito le abitazioni di Venditti (a Pavia, Genova e Campione d’Italia) e le case dei genitori e degli zii di Sempio, oltre a quelle di due ex appartenenti alle forze dell’ordine in congedo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

