Lombardiachiesto lo stato di emergenza

17.45 La Lombardia chiede lo stato di emergenza a livello nazionale per il maltempo che ha flagellato la regione dal 10 settembre fino ad oggi. Il governatore Attilio Fontana ha inviato oggi la richiesta alla premier Giorgia Meloni facendo riferimento ai "fenomeni intensi" che dal 9 all'11 hanno colpito la zona fra Como e Lecco e quelli del 22 settembre, quando ci sono stati gravi allagamenti a Milano e problemi fra Como, Monza, Varese, ma anche Sondrio, Bergamo, Brescia, Lecco e Pavia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it