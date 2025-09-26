Lombardia Fontana chiede lo stato di emergenza nazionale | Oltre 70 sfollati nel solo territorio di Como

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha inviato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni la richiesta formale di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per le ondate di maltempo che, “a partire dalla notte tra il 9 e il 10 settembre”, hanno colpito il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

lombardia fontana chiede statoMaltempo in Lombardia, Fontana chiede lo stato di emergenza - La Lombardia chiede lo stato di emergenza a livello nazionale per il maltempo che ha flagellato la regione dal 10 settembre ... Come scrive ecodibergamo.it

lombardia fontana chiede statoMaltempo, Fontana chiede al Governo lo stato di emergenza a livello nazionale - MILANO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha inviato oggi al presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, la richiesta di dichiarazione di stato di ... Segnala italpress.com

