L' OM fa festa nel recupero! De Zerbi vola in vetta

Vittoria e sorpasso per l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Contro lo Strasburgo va sotto al 49', trovando il pareggio solo a 10' dalla fine con Aubamayang. Al 91' poi Murillo chiude i conti, lanciando l'OM momentaneamente in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

