L' OM fa festa nel recupero! De Zerbi vola in vetta
Vittoria e sorpasso per l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Contro lo Strasburgo va sotto al 49', trovando il pareggio solo a 10' dalla fine con Aubamayang. Al 91' poi Murillo chiude i conti, lanciando l'OM momentaneamente in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: festa - recupero
Festa del recupero e dell’energia pulita in Prato della Valle
Domenica prossima LIPU Padova vi aspetta in Prato della Valle per la Festa del Recupero e dell'energia pulita organizzata da Legambiente Padova! ? - facebook.com Vai su Facebook