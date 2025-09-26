Lollobrigida | Da Cabina di Regia Pnrr 2 miliardi in più da investire sulle filiere – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "Ho assistito alla cabina di regia del Pnrr che ha visto una revisione del piano rendendolo più aggiornato alle esigenze, in un rapporto tra ministeri sulle misure che hanno avuto la capacità di attrarre di più. Sono soddisfatto particolarmente per gli interventi aggiuntivi per il Ministero dell'Agricoltura. Il risultato di avere 2 miliardi investiti sulle filiere, il che è straordinario perché porta a più di 4 miliardi gli interventi su un settore che va dalla produzione alla trasformazione, rendendo più competitivi i nostri prodotti, remunerando i nostri agricoltori, allevatori e pescatori adeguatamente. 🔗 Leggi su Open.online
