Lodo Cristiano Ronaldo | udienza il 24 settembre ecco per quando è attesa la decisione relativa alla causa con l’ex Juventus La nota ufficiale

Lodo Cristiano Ronaldo: udienza il 24 settembre, quando arriverà la decisione sulla causa con l’ex Juventus. Il comunicato ufficiale. La battaglia legale tra la Juventus e il suo ex fuoriclasse, Cristiano Ronaldo, è tutt’altro che finita. Nella relazione finanziaria annuale, il club bianconero ha fornito un aggiornamento sulla complessa vertenza legata agli stipendi arretrati, confermando che il giudizio è stato rinviato al 2026 e che la controparte ha rilanciato, chiedendo l’intera somma inizialmente pretesa. La battaglia legale continua: si deciderà a gennaio. La vicenda, come noto, nasce dalla cosiddetta “manovra stipendi”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lodo Cristiano Ronaldo: udienza il 24 settembre, ecco per quando è attesa la decisione relativa alla causa con l’ex Juventus. La nota ufficiale

