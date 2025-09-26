Lodi maxi frode fiscale | bloccati 9,4 milioni di euro di crediti d’imposta fittizi

Lodi, 26 settembre 2025 – Una frode milionaria nel settore dei crediti d’imposta è stata smascherata dai Finanzieri del Comando provinciale di Lodi. L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria, ha permesso di scoprire un sistema di false agevolazioni fiscali che avrebbe consentito a otto società, tutte riconducibili allo stesso rappresentante legale, di richiedere crediti d’imposta per oltre 9,4 milioni di euro. Le verifiche sono scattate nell’ambito di un’ attività mirata a individuare aziende con indici di scarsa affidabilità fiscale, grazie anche all’incrocio dei dati presenti nelle banche informative in uso al Corpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

