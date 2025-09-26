Lodi maxi frode fiscale | bloccati 9,4 milioni di euro di crediti d’imposta fittizi
Lodi, 26 settembre 2025 – Una frode milionaria nel settore dei crediti d’imposta è stata smascherata dai Finanzieri del Comando provinciale di Lodi. L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria, ha permesso di scoprire un sistema di false agevolazioni fiscali che avrebbe consentito a otto società, tutte riconducibili allo stesso rappresentante legale, di richiedere crediti d’imposta per oltre 9,4 milioni di euro. Le verifiche sono scattate nell’ambito di un’ attività mirata a individuare aziende con indici di scarsa affidabilità fiscale, grazie anche all’incrocio dei dati presenti nelle banche informative in uso al Corpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: lodi - frode
Federconsumatori Lodi - facebook.com Vai su Facebook
CHIUSURE SPORTELLI E TRUFFE TELEFONICHE, FABI LODI SUL GIORNO LOMBARDIA. La struttura della Federazione propone di un tavolo con le Bcc per affrontare la carenza di filiali nei comuni lodigiani e l’allarme di nuovi episodi di frodi https://fabi.it/2 - X Vai su X
Lodi, maxi frode fiscale: bloccati 9,4 milioni di euro di crediti d’imposta fittizi - Lodi, 26 settembre 2025 – Una frode milionaria nel settore dei crediti d’imposta è stata smascherata dai Finanzieri del Comando provinciale di Lodi. Come scrive ilgiorno.it
Lodi: maxi frode nel settore dei crediti d’imposta, bloccati 9,4 mln di € di crediti fittizi - ingente frode nel settore dei crediti d’imposta, strumenti quest’ultimi di agevolazione fiscale per le imprese, che consentono di ridurre l’imposta da pagare sui propri utili netti. Si legge su ilmetropolitano.it