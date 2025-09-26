lodi le rubano il portafogli al supermarket e usano la carta di credito per fare acquisti

Lodi, 26 settembre 2025 – Hanno approfittato di un momento di distrazione di una donna di 78 anni per derubarla del portafogli, poi hanno utilizzato le sue carte di credito per prelevare e fare acquisti. La Polizia di Stato di Lodi ha denunciato tre cittadini stranieri - un colombiano di 41 anni, una connazionale di 35 e un cubano di 31 - per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La scoperta del furto . I fatti risalgono al 1° agosto scorso. L’anziana, dopo aver fatto la spesa alla Coop di viale Pavia, aveva riposto le borse nell’auto quando, improvvisamente, era caduta a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

