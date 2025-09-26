Lodi Comedy Show Risate e beneficenza

Ilgiorno.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risate e beneficenza, il binomio scelto dall’agenzia di produzione teatrale e comunicazione Talia Media per dare vita alla prima edizione del “Lodi Comedy Show“, rassegna comica presentata ieri nella sede della Fondazione Bipielle Arte. Quattro appuntamenti dal 14 ottobre al 29 novembre all’Auditorium Tiziano Zalli che porteranno sul palco i big della risata italiana, trasformando l’autunno lodigiano in una stagione di comicità e solidarietà. Ad aprire il calendario sarà Federico Basso con il suo “Profilo Basso“, un monologo incentrato sull’esperienza del comico prestato ai social. Seguirà il 25 ottobre Giuseppe Giacobazzi con la sua “Osteria Giacobazzi!“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lodi comedy show risate e beneficenza

© Ilgiorno.it - “Lodi Comedy Show“. Risate e beneficenza

In questa notizia si parla di: lodi - comedy

lodi comedy show risate“Lodi Comedy Show“. Risate e beneficenza - Risate e beneficenza, il binomio scelto dall’agenzia di produzione teatrale e comunicazione Talia Media per dare vita alla ... Riporta ilgiorno.it

VIDEO Lodi Comedy Show, tante risate in nome della solidarietà - Gli eventi Tra i comici che saliranno sul palco dell’auditorium Tiziano Zalli, anche i lodigiani Filippo Caccamo e Paolino Boffi. Come scrive ilcittadino.it

Cerca Video su questo argomento: Lodi Comedy Show Risate