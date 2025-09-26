L’Occidente è in guerra con noi | la Russia alza i toni all’Onu ma il dissenso interno cresce e Putin avvia le purghe
Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha scelto l’Assemblea generale dell’Onu per affermare senza più cautele che il conflitto in Ucraina è ormai uno scontro diretto tra Mosca e l’Occidente. « La Nato e l’Unione europea hanno già dichiarato una vera guerra al mio Paese e vi partecipano direttamente», ha dichiarato durante una conferenza ministeriale del G20 a margine del forum di New York. Non più un conflitto circoscritto, dunque, ma un confronto di sistema, secondo la narrativa del Cremlino. Mosca al contrattacco diplomatico. Il capo della diplomazia russa, reduce dalla cerimonia con i delegati delle regioni occupate e il Nicaragua, ha anche alzato i toni anche con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, discutendo non solo dell’Ucraina ma anche del conflitto israelo-palestinese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
