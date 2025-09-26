Lo Yankee bond di Cdp batte i record Ordini per oltre 19 miliardi di dollari
di Ottavia Firmani ROMA Terzo bond di successo per Cassa depositi e prestiti con l’emissione di uno Yankee bond che le ha permesso di tornare sul mercato dei capitali statunitense. E l’interesse degli investitori per i bond emessi dalle società italiane non sembra diminuire, visti i risultati registrati. Un’emissione da 1,5 miliardi di dollari destinata ad investitori istituzionali, residenti sia negli Stati Uniti sia in altri Paesi, che ha registrato una domanda senza precedenti nella storia di Cassa, con ordini quasi 13 volte l’offerta. Il risultato: 19 miliardi di dollari provenienti da più di 250 operatori finanziari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: yankee - bond
Cdp, domanda senza precedenti per il terzo Yankee Bond da 1,5 mld di dollari: ordini quasi 13 volte l’offerta
Cdp, boom per il terzo Yankee Bond da 1,5 miliardi: ordini per quasi 13 volte l’offerta
Yankee bond a 5 anni con cedola del 4,3%, richieste 13 volte superiori all’offerta
Cdp, record di domanda per il terzo Yankee Bond da 1,5 miliardi di dollari: ordini quasi 13 volte l’offerta - X Vai su X
Fiducia per CDP a Wall Street: collocato Yankee bond da 1,5 miliardi di dollari https://f.mtr.cool/toytuoezwa #Wall Street #economymagazine - facebook.com Vai su Facebook
Lo Yankee bond di Cdp batte i record. Ordini per oltre 19 miliardi di dollari - di Ottavia FirmaniROMATerzo bond di successo per Cassa depositi e prestiti con l’emissione di uno Yankee bond che le ha permesso di tornare sul mercato dei capitali statunitense. Lo riporta quotidiano.net
Cdp lancia Yankee bond da 1,5 miliardi, ordini per 13 volte - L’operazione, annuncia una nota di Cdp, ha registrato una domanda senza precedenti nella storia di Cassa sui mercati dei capitali ... ilsole24ore.com scrive