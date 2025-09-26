lo yankee bond di cdp batte i record ordini per oltre 19 miliardi di dollari

di Ottavia Firmani ROMA Terzo bond di successo per Cassa depositi e prestiti con l’emissione di uno Yankee bond che le ha permesso di tornare sul mercato dei capitali statunitense. E l’interesse degli investitori per i bond emessi dalle società italiane non sembra diminuire, visti i risultati registrati. Un’emissione da 1,5 miliardi di dollari destinata ad investitori istituzionali, residenti sia negli Stati Uniti sia in altri Paesi, che ha registrato una domanda senza precedenti nella storia di Cassa, con ordini quasi 13 volte l’offerta. Il risultato: 19 miliardi di dollari provenienti da più di 250 operatori finanziari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

