lo united rugby championship 2025 2026 in diretta su sky sport e in streaming su now

Da questo week end su Sky Sport e in streaming su NOW torna lo United Rugby Championship, il torneo internazionale che vede al via le migliori 16 franchigie del rugby gallese, scozzese, irlandese e sudafricano, oltre ai due club italiani Benetton Treviso e Zebre. La prima fase del torneo prenderà avvio venerdì 26 settembre e si chiuderà, dopo 18 giornate, sabato 16 maggio 2026.

