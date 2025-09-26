Lo United Rugby Championship 2025 2026 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da questo week end su Sky Sport e in streaming su NOW torna lo United Rugby Championship, il torneo internazionale che vede al via le migliori 16 franchigie del rugby gallese, scozzese, irlandese e sudafricano, oltre ai due club italiani Benetton Treviso e Zebre. La prima fase del torneo prenderà avvio venerdì 26 settembre e si chiuderà, dopo 18 giornate, sabato 16 maggio 2026. Sabato . L'articolo Lo United Rugby Championship 20252026 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

