lo stadio dei marmi pietro mennea invaso da sport risate e benessere per celebrare la vita attiva

Sport, divertimento, benessere e soprattutto “vita attiva”. È il programma di ciò che si vivrà sabato 27 e lunedi 29 settembre allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” di Roma, sede del main event nazionale della Settimana Europea dello Sport, lanciata dalla Commissione europea, promossa dal Ministro per lo sport e i giovani attraverso il Dipartimento per lo sport ed attuata da Sport e Salute. Il tutto all’insegna del claim “Move more, scroll less”, che accompagna la campagna #BeActive. Un invito, rivolto non solo ai più giovani, a sostituire lo scrolling sul cellulare con una passeggiata, una corsa, un’attività fisica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

