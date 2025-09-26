Lo stadio dei Marmi Pietro Mennea invaso da sport risate e benessere per celebrare la vita attiva
Sport, divertimento, benessere e soprattutto “vita attiva”. È il programma di ciò che si vivrà sabato 27 e lunedi 29 settembre allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” di Roma, sede del main event nazionale della Settimana Europea dello Sport, lanciata dalla Commissione europea, promossa dal Ministro per lo sport e i giovani attraverso il Dipartimento per lo sport ed attuata da Sport e Salute. Il tutto all’insegna del claim “Move more, scroll less”, che accompagna la campagna #BeActive. Un invito, rivolto non solo ai più giovani, a sostituire lo scrolling sul cellulare con una passeggiata, una corsa, un’attività fisica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: stadio - marmi
Tre milioni di euro per nuovi interventi di riqualificazione allo stadio dei Marmi di Carrara
Carrarese Lo stadio dei Marmi riapre i battenti. Match insidioso contro la matricola Padova
Carrarese-Avellino 3-4, harakiri allo stadio dei Marmi con gli irpini in dieci
Stadio dei Marmi: partono giovedì 25 settembre i lavori per la nuova curva - facebook.com Vai su Facebook
Lo stadio dei Marmi "Pietro Mennea" invaso da sport, risate e benessere per celebrare la “vita attiva” - Appuntamento sabato 27 e lunedi 29 settembre allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” di Roma ... Riporta msn.com
Internazionali: Sinner s'allena a Stadio Marmi dedicato a Mennea - Dopo il bagno di folla di ieri al Centrale, Jannik Sinner anche oggi si allena al Foro Italico, ma stavolta nel nuovo impianto costruito per questa edizione degli Internazionali all'interno dello ... Come scrive ansa.it