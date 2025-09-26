Lo stadio dei Marmi Pietro Mennea invaso da sport risate e benessere per celebrare la vita attiva

Sport, divertimento, benessere e soprattutto “vita attiva”. È il programma di ciò che si vivrà sabato 27 e lunedi 29 settembre allo Stadio dei MarmiPietro Mennea” di Roma, sede del main event nazionale della Settimana Europea dello Sport, lanciata dalla Commissione europea, promossa dal Ministro per lo sport e i giovani attraverso il Dipartimento per lo sport ed attuata da Sport e Salute. Il tutto all’insegna del claim “Move more, scroll less”, che accompagna la campagna #BeActive. Un invito, rivolto non solo ai più giovani, a sostituire lo scrolling sul cellulare con una passeggiata, una corsa, un’attività fisica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

