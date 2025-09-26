Lo slalom dell'aereo di Netanyahu | evita Francia e Spagna per non rischiare l'arresto ma sorvola l'Italia

"Ali di Sion", il Boeing 767 governativo israeliano, ieri ha raggiunto New York evitando accuratamente di sorvolare Spagna e Francia, che avrebbero potuto arrestare Benjamin Netanyahu. L'aereo è invece transitato sui cieli italiani: il nostro Paese garantisce copertura israeliana al leader dello stato ebraico, che da mesi è sotto mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale Penale Internazionale dell'Aia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

