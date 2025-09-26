Lo slalom dell'aereo di Netanyahu | evita Francia e Spagna per non rischiare l'arresto ma sorvola l'Italia

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ali di Sion", il Boeing 767 governativo israeliano, ieri ha raggiunto New York evitando accuratamente di sorvolare Spagna e Francia, che avrebbero potuto arrestare Benjamin Netanyahu. L'aereo è invece transitato sui cieli italiani: il nostro Paese garantisce copertura israeliana al leader dello stato ebraico, che da mesi è sotto mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale Penale Internazionale dell'Aia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: slalom - aereo

slalom aereo netanyahu evitaLo slalom dell’aereo di Netanyahu: evita Francia e Spagna per non rischiare l’arresto, ma sorvola l’Italia - "Ali di Sion", il Boeing 767 governativo israeliano, ieri ha raggiunto New York evitando accuratamente di sorvolare Spagna e Francia, che avrebbero ... Lo riporta fanpage.it

slalom aereo netanyahu evitaLa rotta insolita dell’aereo di Netanyahu, sorvola l’Italia ma evita la Francia - Potrebbe essere un tentativo di evitare problemi legati al mandato di arresto emesso nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale ... Come scrive italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Slalom Aereo Netanyahu Evita