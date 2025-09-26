Lo sconcerto dei genitori di Chiara Poggi | Siamo esausti la nostra ferita non si rimargina mai

Giuseppe e Rita: «Siamo esausti, oltre lo sfinimento». L'avvocato: «Arrabbiati? No stremati». Questo non è un colpo di scena. È una grande vicenda nella quale sembra che si combatta senza esclusione di colpi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

