L’INIZIATIVA. Sabato 27 settembre il ricordo di Marco Todeschini a cura del Circolo di PsicoBioFisica. L’evento a 10 anni dalla morte della figlia che lo supportò nelle ricerche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Lo scienziato poeta: a Sant'Omobono visite e incontri sull'«anti Einstein» - Per le sue teorie rivoluzionarie venne soprannominato «l'anti Einstein» e fu candidato al Nobel: Marco Todeschini (1899-

