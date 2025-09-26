Lo schiaffo della Flotilla a Mattarella | Non cambiamo rotta E gli aiuti a Gaza??

Il Colle si fa sentire con fermezza ma dalla baldanzosa Flotilla diretta a Gaza per rompere l’assedio ‘illegale’ arriva un sonoro no. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all’indomani dell’informativa del ministro Crosetto, si rivolge “con particolare intensità” direttamente “alle donne e agli uomini della Flotilla” perché accettino la mediazione del governo per la consegna degli aiuti alla striscia di Gaza. Ripiegare su Cipro e consegnare il carico al Patriarcato latino di Gerusalemme. L’appello di Mattarella alle donne e agli uomini della Flotilla. “Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona”, scrive Mattarella. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lo schiaffo della Flotilla a Mattarella: “Non cambiamo rotta”. E gli aiuti a Gaza??

In questa notizia si parla di: schiaffo - flotilla

Con tutti i loro evidenti limiti, gli equipaggi sono uno schiaffo all’immobilismo della politica - facebook.com Vai su Facebook

Perché la Flotilla ha rifiutato l’appello di Mattarella e cosa prevede la mediazione del Patriarcato latino - Nonostante l'invito del Colle, il Comitato della Global Sumud Flotilla ha dichiarato nuovamente la propria intenzione di non cambiare rotta. quotidiano.net scrive

Appello di Mattarella alla Flotilla: “Niente rischi. Accettate mediazione del Patriarcato Latino”. La risposta: “No, non cambiamo la nostra rotta” - Man mano che la Flotilla si avvicina alle acque territoriali israeliane sale la tensione. Lo riporta msn.com