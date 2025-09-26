Lo chiamerò vivere Marta Delle Croce

Pisatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo chiamerò vivere Marta delle Croce Dal 27 Settembre al 8 Ottobre 2025 A cura di Maria Rita Montagnani e Massimiliano Sbrana Allestimento: Massimiliano Sbrana Inaugurazione: Sabato 27 Settembre 2025 ore 17 Artista presente: Marta delle Croce Sede: GAMeC CentroArteModerna - Lungarno Mediceo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiamer - vivere

Cerca Video su questo argomento: Chiamer242 Vivere Marta Croce